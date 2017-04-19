بالأسماء.. بورصات أسواق ناشئة تعمل وفق نظام "T+2"

"نظام التسوية" يعني نقل الورقة المالية من المحفظة الاستثمارية للبائع إلى محفظة المشتري، ونقل ثمن الورقة المالية من حساب المشتري إلى حساب البائع.

وفي حين تعتزم السوق المالية السعودية "تداول" البدء بتطبيق نظام تسوية صفقات الأسهم بعد يومي عمل أو T+2 اعتباراً من 23 من الشهر الحالي، غير أن غالبية بورصات الأسواق الناشئة تعمل وفق نظام T+2: السوق الأوروبية، الصينية وأسواق دبي وأبوظبي وقطر.

بينما الولايات المتحدة تعطي مهلة 3 أيام للتسوية، لذا فهي تعمل بنظام T+3.

ولكن ما هو نظام تسوية صفقات الأسهم T+2؟

"T" : Trade Date أي يوم الصفقة + 2 المدة الزمنية اللازمة لاكتمال تسوية الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.