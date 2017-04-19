بماذا ينصح الخبراء مستثمري العقارات في أبوظبي؟

أكد المدير الشريك في شركة "كور سافيلز"، أندرو أسامة، أن الوقت الحالي مناسب لشراء #العقارات في أبوظبي قبل عودة الأسعار للارتفاع بدءا من النصف الثاني من العام الجاري.

واعتبر أسامة في حديث مع "العربية" على هامش معرض #سيتي_سكيب في #أبوظبي ، أن فرص الاستثمار الأفضل تكمن في الشقق السكنية الفاخرة والمجمعات الصناعية.

أما فيما يتعلق بالفرص الأفضل للاستثمار في أوروبا، أكد أسامة أنها في لندن مع انخفاض #الإسترليني ، متوقعا ارتفاع الأسعار 20% خلال 3 سنوات.

وتترقب شركة "كور سافيلز" الانتخابات الفرنسية وما ستؤول إليه نتائج الانتخابات قبل تقييم السوق العقارية.