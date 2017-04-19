ما المزايا المتوقعة من تطبيق نظام تسوية "T+2"؟

تطبيق السوق المالية السعودية "تداول" نظام T+2 في صفقات الأسهم لا يعتبر جديدا بالنسبة لها، حيث إنها تطبقه حاليا في تسوية صفقات الصكوك والسندات. وبموجبه يتم تنفيذ الصفقة بعد يومين من عملية البيع أو الشراء.

الهدف الأساسي للتطبيق هو تمكين السوق السعودي من الإدراج في مؤشرات الأسواق العالمية، إذ من المتوقع أن يجذب المستثمر الأجنبي المؤهل لتعزيز كفاءة السيولة في السوق.

وبحسب "تداول"، لن يكون لتطبيق مدة التسوية T+2 أي آثار سلبية على البائع أو المشتري للأسهم.

إذ يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية، وتمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها من دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة.

أما الفارق الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية T+2 يكمن في استطاعة الطرف البائع على تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري، مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ولكن ما هي المزايا المتوقعة من تطبيق المدة الزمنية الجديدة للتسوية T+2؟

نظام تسوية صفقات الأسهم T+2 سيوحد إجراءات التسوية لجميع الأوراق المالية المدرجة في السوق.

أما الميزة الأخرى لهذا النظام، وهي رفع مستوى حماية أصول المستثمرين مما يتيح المجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت.