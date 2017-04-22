إعادة انتخاب آل سرور رئيسا لغرفة التجارة السعودية

شكلت غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماع عقدته بمقر مجلس الغرف السعودية، مجلس إدارتها الجديد، حيث أعادت انتخاب ياسين بن سعيد آل سرور رئيساً للغرفة، واختيار كل من المهندس طارق بن محمد الحيدري، وحسام بن صلاح الحجيلان نائبين للرئيس، إضافة إلى ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية للغرفة.

وأعرب رئيس الغرفة والنائبان عقب انتخابهم، عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب، واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل الغرفة وتحقيق مزيد من مكاسب الانضمام لغرفة التجارة الدولية لقطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة.

وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نشاطاً مكثفاً للغرفة تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة الاقتصادية وقطاع الأعمال لتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، خاصة أن غرفة التجارة الدولية السعودية تشكل حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال السعودي من خلال عضوية المملكة في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير الكبير على العمل التجاري الدولي.

إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام.

وجرت عملية اختيار رئيس ونائبي رئيس الغرفة عن طريق الاقتراع الحر المباشر من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وسط أجواء انتخابية حرة ونزيهة وبإشراف مباشر من الأمانة العامة المساعدة للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية لضمان نظامية الإجراءات ونزاهتها.

وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول الخطة المقترحة من رئيس الغرفة للدورة المقبلة، كما تم تشكيل اللجان القطاعية للغرفة، التي تشمل لجنة التحكيم، ولجنة الممارسات البنكية، ولجنة التجارة والاستثمار، ولجنة الاقتصاد الرقمي، ولجنة مسؤولية الشركات، ولجنة الملكية الفكرية.