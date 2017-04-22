الصندوق العقاري: لا نتعامل مع أي قروض ربوية

شدد صندوق التنمية العقاري السعودي على أن قروض البنوك والشركات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفاد حساب الصندوق على تويتر اليوم بأنه لا يتعامل مع أي قروض ربوية، بحسب ما ورد في صحيفة "مكة".

ويصدر الصندوق أرقاما جديدة لـ 7700 مستفيد شهريا، ليصل عدد المستفيدين إلى 85 ألفا خلال 2017، و500 ألف في السنوات الخمس المقبلة، وأعلنت أسماء الدفعة الثالثة من مستفيدي البرنامج في 15 أبريل الماضي، عبر الموقع الرسمي للصندوق.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج في 2017 عبر الدفعات الثلاث الماضية 23100 مستفيد.