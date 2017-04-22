المركزي الأميركي يغرم دويتشه بنك 156.6 مليون دولار

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تغريم مصرف "دويتشه بنك" 156.6 مليون دولار لممارساته "غير الآمنة وغير السليمة" في أسواق النقد الأجنبي.

وأكد المجلس أن البنك قد أخفق في الامتثال لـ "قاعدة فولكر" التي تحول دون استخدام أموال المودعين في المضاربة، وتمنع إقامة علاقات مع صناديق التحوط.

وكان "دويتشه بنك" قد أصدر حقوقاً أولوية بقيمة 8 مليارات يورو في 20 مارس الماضي، في إطار خطته لترميم ميزانيته وإعادة هيكلة عملياته.

وأعلن البنك آنذاك عن نيته إجراء طرح عام أولي لحصة أقلية في وحدته لإدارة الأصول، والتي تتضمن العلامة التجارية DWS التي تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات يورو على أن يجري دمج أنشطة تداول الأوراق المالية مع أنشطة تمويل الشركات.

وتكبد دويتشه بنك أكثر من 15 مليار يورو لتسوية دعاوى قضائية منذ عام 2012 .