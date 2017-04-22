النفط يهبط وخام أميركا دون 50 دولارا لأول مرة بأسبوعين

انخفضت أسعار #النفط أكثر من 2% مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر بفعل تجدد الشكوك في أن تؤدي زيادة الإنتاج الأميركي وارتفاع المخزونات إلى تقويض محاولات #أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.



وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.03 دولار أو ما يعادل 2% في التسوية إلى 51.96 دولار للبرميل، بينما انخفضت أسعار #الخام_الأميركي في العقود الآجلة 2.2% أو ما يعادل 1.09 دولار إلى 49.62 دولار للبرميل.



واتسمت الجلسة بالنشاط حيث جرى تداول أكثر من 665 ألف عقد آجل لخام غرب تكساس الوسيط.



وعلى أساس أسبوعي هبط برنت 7% بينما هوى الخام الأميركي 6.7 %.