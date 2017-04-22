بنوك مصرية تلغي حدود بطاقات ائتمان المشتريات بالخارج

في قرار ربما يشير إلى قرب انفراج أزمة الدولار في السوق المصري، أعلن البنك التجاري الدولي - مصر، أنه ألغى حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج.

وأوضح البنك في رسالة نصية للعملاء أمس، أنه بإمكان العميل استخدام كامل الحد الائتماني في المشتريات بالخارج.

ويعد البنك التجاري الدولي هو أول بنك يتخذ هذا القرار بعدما كانت غالبية البنوك قد قلصت وربما أوقفت التعامل ببطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.

وفي نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار ضبط سوق الصرف ومواجهة المضاربات العنيفة التي كانت قفزت بسعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات قياسية.

وتسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي إلى مستويات تفوق الأسعار التي كان تجار العملة والمضاربون على الدولار يتعاملون بها في السوق السوداء.

وتبع قرار البنك المركزي المصري قرارات أخرى أصدرتها البنوك خاصة مع منحها حرية التعامل في تعاملات الدولار، حيث قام بعضها برفع الحدود القصوى لاستخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج، علاوة على خفض نسبة العمولة المفروضة على تدبير العملات الأجنبية عبر هذه البطاقات، بعدما كانت غالبية البنوك قد أوقفتها قبل قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري.

وكشف مسح حديث أن أغلب البنوك العاملة في السوق المصري وعلى رأسها بنك كريدى أغريكول وبنك الكويت الوطني منحت إسناد سلطة تقدير كاش العملات الأجنبية للمسافرين إلى إدارات الفروع، بينما تراوح الحد الأقصى في بنوك أخرى بين 300 إلى 2000 دولار، وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية إمكانية تدبير ما يصل إلى 2000 دولار للعملاء المسافرين، أما غير العملاء فيوفر لهم الإسكندرية كاش بحد أقصى 1000 دولار.

وكان بنك الاستثمار العربي يوفر أعلى حد للسحب النقدي عبر بطاقته الائتمانية البلاتينية بواقع 112.5 ألف جنيه خلال الشهر، بينما يتيح بنك كريدى أغريكول أقصى قيمة للشراء بالعملة الأجنبية خارج مصر تبلغ 10 آلاف دولار لبطاقة فيدل والبلاتينية.

ويقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" أدنى عمولة للشراء عبر البطاقات الائتمانية بالخارج بواقع 2% فيما فرضت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والعربي الإفريقي الدولي وبنك أبوظبي الوطني والمصرف المتحد وبنك قطر الوطني وبلوم والأهلي الكويتي 3% عمولة على المشتريات الخارجية.

ويفرض بنك الاستثمار العربي أقل عمولة للسحب النقدي بواقع 20 جنيها لكل 1000 جنيه يتم سحبها من الماكينات الخارجية، وتفرض بنوك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد وأبوظبي الوطني عمولة على السحب النقدي عند 3% من قيمة الكاش.