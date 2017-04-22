"فيتش" تمنح الصكوك السعودية تصنيفا عند "A+"

منحت وكالة " #فيتش" للتصنيف الائتماني، أول صكوك سعودية مقومة بالدولار الأميركي، تصنيفا ائتمانيا عند مستوى " A+ " .

وقالت "فيتش" في تقرير لها أول من أمس، إن التصنيف يتماشى مع تصنيف #المملكة عند " A+" مع نظرة مستقرة. من جهتها، منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الصكوك السعودية، تصنيفا عند " A1" مستقر، قبل طرحها، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وطرحت المملكة الخميس الماضي، أول #صكوك دولية مقومة بالدولار، بقيمة 9 مليارات دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب في الصكوك 33 مليار دولار أميركي، بحسب وزارة المالية السعودية.

وقسم الإصدار بحسب وزارة المالية على شريحتين، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار(16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2022، والثانية تبلغ 4.5 مليار دولار لصكوك تستحق في العام 2027.