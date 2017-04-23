انخفاض أرباح "فواز الحكير" 36% لـ391 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "فواز عبدالعزيز الحكير" إلى 391.1 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية في مارس 2017 بنسبة قدرها 36.4 % مقارنة بـ615.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضحت شركة "الحكير" في بيان نشر على موقع "تداول"، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 3.4%، وكذلك تأثر سلبا بارتفاع المصاريف الاستهلاك بمبلغ 30 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التمويلية بمبلغ 48.5 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاحتياطي على السلع بمبلغ قدرة 113 مليون ريال.

بينما تأثر صافي الربح للفترة الحالية إيجابيا بإجراءات ترشيد مصاريف البيع والمصاريف العمومية، حيث تم تخفيضها بمبلغ 8 ملايين ريال.