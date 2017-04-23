مؤسسة النقد السعودي: نتوقع انخفاض العجز لهذا العام

أعلن أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة #النقد_السعودي (البنك المركزي) ليل السبت، أن احتياطي #السعودية من العملة الأجنبية جيد جداً ويشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي، وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.

وأضاف الخليفي في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية "أنه من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام، وربما تسجيل فائض"، مشيراً إلى أن هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات، وارتفاع قيمة #الصادرات_النفطية ثانياً.

أما بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد، فأكد الخليفي أن الاحتياطي الأجنبي جيد جداً، حيث تشكل تلك الاحتياطيات 80% من الناتج المحلي، وهذا يمثل خط دفاع جيدا لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية.

من جانبه، أكد نائب وزير الاقتصاد السعودي أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال، وهو أقل من المتوقع وقدره 54 مليار ريال.