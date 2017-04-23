إجراءات جديدة..ومكاسب للسوق السعودي إثر الأوامر الملكية

ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم بنسبة 1.5% عند 7007 نقاط بارتفاع 108 نقاط، وسط تداولات بلغت نحو مليار ريال بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.

وتشهد الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة، يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1%.

وتتصدر أسهم قطاع تجزئة السلع الكمالية ارتفاعات اليوم، حيث تتداول أسهم "جرير" و"إكسترا" و"ساكو" على ارتفاع بنسب تتراوح بين 4 و9 %.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمس، عددا من الأوامر الملكية التي تضمنت إعادة بدلات ومكافآت ومزايا العاملين في القطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين.

إجراءات تنفيذية جديدة

بالإضافة إلى تأثير الأوامر الملكية ونتائج الشركات، تشهد السوق السعودية دخول عدة إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم، حيث بدأ تطبيق نظام T+2 على الصفقات المالية عوضاً عن T+0 ، ما يعني أن أي صفقة تتم اليوم تنتهي التسوية عليها بعد يومي عمل، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

كما تشهد السوق تطبيق الآلية الجديدة على الشركات التي بلغت خسائرها 20% فأكثر، أيضاً الشركات التي تفوق خسائرها الـ50% سيتم تطبيق عليها أحكام المادة 150 من نظام الشركات.

بدوره، المستثمر السعودي يستطيع أن يتداول اليوم عبر نظام البيع على المكشوف بشكل أساسي.