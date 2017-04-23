هيرمس تقيّم سهم "هيومن سوفت" أعلى بـ72% من سعره السوقي!

بدأت شركة إي إف جي #هيرمس في رصد سهم هيومن سوفت، وذلك بعد أقل من أسبوعين على دخول الشركة المصرية كمستشار لصفقة شركة الامتياز للاستثمار في بيع ملكية 10% في هيومن سوفت.

وكان التقرير الأول لهيرمس مفاجئا للسوق عندما قيّم سهم #هيومن_سوفت عند 6 دنانير أي أعلى بـ 72% عن سعره السوقي، علما أن آخر تقييم للشركة كان من شركة كامكو الذي قيمه عند 3.4 دينار.

وأبرزت شركة هيرمس أسبابا عدة لهذا التقييم، أهمها حجم الطلب من الأعداد الهائلة للطلاب، حيث تستحوذ جامعتا هيومن سوفت AUM and ACM على 40% من الطلبة في الكويت، و90% منهم عبارة عن منح حكومية (لا يوجد أي مخاطر)، وعدم وجود منافسة محلية لهاتين الجامعتين في الخمس سنوات المقبلة، وتفوق تقييم الشركة على معظم المؤشرات المالية لشركات تعليمية من معظم دول العالم.

وتوقع التقرير أن ينمو صافي أرباح الشركة لتتضاعف بنسبة 36% على مدار 3 سنوات لترتفع من 24 مليون دينار في 2016 لتصل إلى 36 مليون دينار في 2019 مدعومة بزيادة مماثلة في الإيرادات المتوقع لها أن تصل إلى 78 مليون دينار في 2019.