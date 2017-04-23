كفاءة التشغيل وخفض المصاريف يقودان نمو أرباح "المراعي"

حققت المراعي ارتفاعاً في إيراداتها للربع الأول من العام 2017، حيث ارتفعت صافي الإيرادات بنسبة 4.7% في المملكة العربية السعودية و2.1% في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، مما يدل على مرونة الأعمال في المراعي على الرغم من استمرار البيئة الاقتصادية الصعبة.

ومن جهة أخرى، انخفضت صافي إيرادات التصدير في الدول الأخرى بنسبة 33.8% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الجنية المصري والوضع الأمني في العراق. وبالمجمل، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.3 %.

وكان أداء المراعي الربعي قوياً، فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 13.7% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

إذ كان للأداء القوي للقطاعات الرئيسية المتمثلة في الألبان والعصائر والأغذية والمخابز في دول مجلس التعاون الخليجي والانخفاض في خسائر قطاع الدواجن مساهمة في تحقيق هذه النتائج القوية.

كما أن الآثار الإيجابية لأسعار مدخلات الإنتاج، ومبادرات رقابة التكاليف، وبرامج رفع وتعزيز الكفاءة التشغيلية التي أطلقت العام الماضي، كان لها دور محوري بالمساعدة في تحسن الأرباح التشغيلية وارتفاعها 140 نقطة أساس.

وقد حقق التدفق النقدي الحر، الذي وصل إلى مستوى سلبي قدره 290 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، تحسناً بمبلغ 736 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 255.6 مليون ريال، إضافة إلى خفض حجم الاستثمارات الرأسمالية بمبلغ 480 مليون ريال سعودي.

وستواصل المراعي التركيز على إدارة التكاليف دون المساس بجودة منتجاتها. وعلاوة على ذلك، فإنها ستواصل تجديد محفظة منتجاتها لتقديم أفضل خيار وقيمة لمستهلكيها.