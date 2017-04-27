"الاتحاد العقارية": حققنا أرباحاً فصلية بـ42 مليون درهم

كشف رئيس مجلس إدارة "الاتحاد" العقارية ناصر بطي عمير بن يوسف في مقابلة مع "العربية" أن أرباح الشركة للربع الأول بلغت 42.4 مليون درهم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال إن خطة إدراج أسهم شركة "إيميكول"، المشتركة بين دبي للاستثمار والاتحاد العقارية، في البورصة لا تزال قائمة، آملاً في طرحها للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي.

وتوقع رئيس مجلس إدارة "الاتحاد" العقارية تحسناً في عقارات دبي، مؤكداً أن القطاع سيشهد طفرة كبيرة قبل معرض إكسبو2020.

وكانت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية قد انتخبت مجلس إدارة جديد يوم أمس، برئاسة ناصر بطي عمير بن يوسف.

كما أقرّت الجمعية توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي، كأسهم منحة بنسبة 8% من رأس المال.

وقد بلغت قيمة مشاريع الشركة قيد الإنشاء إلى نحو 1.4 مليار درهم.