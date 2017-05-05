29.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية في فبراير

قالت #الهيئة_العامة_للإحصاء_السعودية إن الميزان التجاري حقق فائضاً بقيمة 29.2 مليار ريال خلال فبراير 2017، مقابل عجز قدره 403 ملايين ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء فإن #الميزان_التجاري قد حقق فائضاً للشهر الثاني عشر على التوالي.

وذكرت أن قيمة صادرات المملكة بلغت 65.787 مليار ريال، خلال فبراير فيما بلغت الواردات 36.604 مليار ريال.

وكان الميزان التجاري للمملكة قد حقق فائضاً بقيمة 25.8 مليار ريال خلال يناير 2017.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع قيمة #الصادرات_السعودية غير البترولية، بنسبة 8.8% خلال فبراير الماضي.

وقالت الهيئة إن قيمة الصادرات غير البترولية، خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 12.62 مليار ريال، مقابل 13.84 مليار ريال خلال شهر فبراير من عام 2016، فيما بلغت قيمة الواردات 36.6 مليار ريال، مقابل 44.56 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2016، بانخفاض 17.9%.

وجاءت #اليابان على رأس أهم 10 دول شريكة للسعودية في فبرير الماضي حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها 8.3 مليار ريال، تلتها #الصين بـ7.5 مليار ريال، ثم الهند 7.3 مليار ريال.

وكانت كوريا الجنوبية، والهند والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والبحرين وتايوان وجنوب إفريقيا من بين أهم 10 دول مصدر إليها.

وبلغ مجموع #صادرات_السعودية إلى تلك الدول العشر 46.8 مليار ريال، وهو ما يمثل 71.1%، من إجمالي الصادرات.