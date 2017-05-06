استحواذ وفابنك على كامل رأسمال بركليز مصر

أعلنت #مجموعة_التجاري_وفابنك، السبت، الانتهاء من عملية شراء #بنك_باركليز_مصر بنجاح والتي تمت بناءً على الاتفاق المبرم بين مجموعة باركليز بي إل سي والتجاري وفابنك في 4 أكتوبر 2016 وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.

وتمكن هذه العملية الاستراتيجية مجموعة التجاري وفابنك من تعزيز تواجدها في شمال إفريقيا، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تعزيز تواجدها بمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، كما أنها تدعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين #مصر والمغرب من جانب، وبين مصر وباقي الدول التي تتواجد بها المجموعة من الجانب الآخر.

وتعتبر هذه الصفقة نقطة تحول استراتيجية في تاريخ اثنين من أكبر المؤسسات المصرفية، حيث تم بذل الكثير من الجهد من أجل إتمام عملية البيع والاندماج بنجاح، وسيظل البنك ملتزماً بعلاقاته القوية مع عملائه والاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات المتميزة لهم على النحو الأمثل.

وقد صرحت مجموعة التجاري وفابنك أن مصر، بما لها من مميزات عديدة تتمثل في موقعها الجغرافي الفريد وخصائصها الديموغرافية المتميزة إلى جانب قوة قطاعها المصرفي، تعد سوقاً استراتيجياً واعداً ذا فرص تنموية إيجابية وجاذبة للاستثمار.

وفي سياق متصل، أفادت المجموعة أن هذه الصفقة تدعم توجهها الاستراتيجي والذي يهدف إلى التواجد داخل السوق المصري من خلال مؤسسة مصرفية ذات سمعة طيبة وتاريخ طويل في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة في مختلف القطاعات وفريق عمل قوي يتميز بمستوى عالٍ من الحرفية إلى جانب ارتكازها على مؤشرات مالية قوية.

ويهدف التجاري وفابنك إلى أن يشارك بفاعلية في تقديم نموذج مصرفي جديد يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والطبقات المتوسطة في السوق المصري من خلال خطة أعمال تتضمن الوصول إليهم عن طريق توسيع شبكة الفروع والتطبيقات التكنولوجية، إضافة إلى تطوير وتصميم منتجات وخدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم معتمداً في ذلك على تاريخه الطويل في العمل المصرفي.

نبذة عن التجاري وفابنك

أصبح التجاري وفابنك المجموعة البنكية والمالية الرائدة في المغرب العربي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ويلعب دوراً رئيسياً في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. إضافة إلى الأنشطة البنكية، حيث تعمل المجموعة من خلال شركات تابعة متخصصة في القطاعات المالية: التأمين والإقراض الإسكاني والائتمان الاستهلاكي والتأجير التمويلي وإدارة الأصول ووساطة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات الاستشارية، والتأجير التمويلي طويل الأجل.

ولدى المجموعة أكثر من 17,600 موظف، كما تقوم بإدارة محفظة ما يقرب من 8.4 مليون عميل.

ويقع المركز الرئيسي للتجاري وفابنك في #المغرب ویعمل في 25 دولة من خلال الشرکات التابعة التي يمتلك فيها غالبية الأسهم.