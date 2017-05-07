شاهد لحظة إعلان أسماء رؤساء فرنسا عبر الزمن

بعد إعلان #إيمانويل_ماكرون خليفة #فرنسوا_هولاند لرئاسة الجمهورية الفرنسية، نتذكر أنه على مدى العقود المنصرمة، كانت أعين الفرنسيين تترقب عقارب الساعة ووصولها الثامنة مساءً للكشف عن هوية #الرئيس_الفرنسي الجديد.

ولكن منذ الإعلان عن نتيجة التصويت شفوياً وحتى ظهور صورة الرئيس الفرنسي الجديد على شاشة التلفاز، حقبة من الزمن لا يستهان بها تعكس مدى مواكبة القنوات التلفزيونية للتطور التكنولوجي في نقلها للحدث الرئاسي الفرنسي.

يتذكر كثيرون الوسيلة البدائية التي استخدمتها القناة الرسمية لدولة فرنسا "Antenne 2"، فرنسا 2 حالياً، في الإعلان عن انتخاب فاليري جيسكار ديستان رئيسا لفرنسا في العام 1974. حين كُلف الديوان الفرنسي للإذاعة والتلفزيون "ORTF " في إعطاء نتيجة #فرز_الأصوات بالاستناد إلى #استطلاعات_الرأي والمسوحات العينية.

كثيرة هي الوسائل التي لجأت إليها وسائل البث التلفزيوني في لحظة الكشف عن اسم #الرئيس_الجديد للبلاد، قبل اجتياح عصر التكنولوجيا والرسوم المتحركة أو ما يعرف بـ "ANIMATION "، مثل خدمة البث النصي أو " écran de minitel " حين ظهر وللمرة الأولى وجه رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فرنسوا ميتيران في العام 1981 على الهواء. وشكلت حينها سابقة في تاريخ القنوات الفرنسية.

دون أن ننسى تقنية " scénographie " التي لجأت إليها وسائل البث التلفزيونية الفرنسية لفترة طويلة، لحظة الإعداد لليوم المنتظر "الإفصاح عن الرئيس الفرنسي الجديد"، علماً أن هذه التقنية تعتمد على تنظيم المساحة من خلال تنسيق الوسائل التقنية والفنية.

صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية استطاعت رصد كيفية بث القنوات التلفزيونية الفرنسية لحدث تتويج #الرؤساء_الفرنسيين في الحقبات الزمنية المختلفة، وذلك وفقاً لتطور التقنيات التكنولوجية والوسائل التقنية المستخدمة.

1- نتائج الانتخابات الرئاسة الفرنسية، الدورة الثانية في العام 1974

2- في العام 1981، ظهر وجه رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فرنسوا #ميتران للمرة الأولى على شاشة التلفاز.

3- في العام 1988، أعيد انتخاب فرنسوا ميتيران لولاية ثانية غير أن التطور التكنولوجي دفع لجعل الصورة المتحركة للرئيس أكثر حداثةً وتطوراً.

4- في العام 1995، لحظة انتخاب جاك شيراك رئيساً لفرنسا قد أرّخت بتصفيق الجمهور حول منصة قناة "France 2 ".

5- في العام 2002، أعيد انتخاب جاك شيراك لولاية ثانية بأكثر من 82% من الأصوات في مواجهة جان ماري لوبن.

6- في العام 2007، نيكولاس ساركوزي يتفوق على سيغولين رويال في الانتخابات الرئاسية التي مثلت إقبالا واسعا. اسم ووجه الرئيس الجديد خبأه العلم الفرنسي قبل أن يطلق سراحه في تمام الساعة الثامنة مساءً.

7- في 6 مايو 2012، تم انتخاب فرانسوا هولاند رئيسا. وعلى قناة france 2 الرسوم المتحركة تأخذ المشاهد إلى باحة قصر الإليزيه لاكتشاف اسم رئيس الجمهورية الجديد.

8- كيف أعلنت القنوات التلفزيونية الفرنسية نتيجة الدورة الأولى بين لوبان وماكرون؟