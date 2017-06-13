مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات تعزز الرحلات الجوية

وقعت #الهيئة_العامة_للطيران المدني #السعودية مع نظيرتها في دولة #الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لزيادة عدد #الرحلات بين الدولتين بمعدل 469 رحلة أسبوعياً بحضور وزير النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان.

وجرى اجتماع بين الطرفين بحضور مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون في مجال #النقل_الجوي بين البلدين وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين لما فيه مصلحة مواطني البلدين والمقيمين.

من جانبه، أكد الكابتن البدر أن العلاقة بين الهيئتين قوية ومتينة، وأن المملكة العربية السعودية تجمعها بالإمارات العربية المتحدة علاقات وطيدة، واتفاقيات مهمة كثيرة وكبيرة، وتشهد هذه العلاقات تطوراً نوعياً في مختلف المجالات، وهناك العديد من #الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عدة مجالات، ومنها النقل الجوي، وهي اتفاقيات مهمة تساعد بدورها في تعزز هذه العلاقات، وتساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني للمملكة والإمارات.

وأضاف البدر أن هذا التنسيق والتعاون يرتكز في الواقع على تعزيز العمل بين الهيئتين والناقلات الجوية في البلدين، ما يزيد من متانة التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات.

وألمح إلى أن الاجتماع تناول كيفية تطوير العلاقات في هذا المجال الاقتصادي الحيوي للبلدين، وقال إن الاجتماع كان مثمرا وبناء، وهناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بأهمية تعزيز التعاون القائم في مجال النقل الجوي والعمل على تطوير هذه العلاقات بين الهيئتين، وكذلك بين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين.