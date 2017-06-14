مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يرفع أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثانية في 3 أشهر، مشيراً إلى تواصل نمو #الاقتصاد_الأميركي وقوة سوق الوظائف وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من #السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.

ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.

وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس #الاحتياطي_الاتحادي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة، وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجعا للتضخم أخيرا ينظر إليه على أنه مؤقت.

وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008 .

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، أن الفيدرالي سيبدأ بتقليص حيازاته من السندات في وقت قريب نسبيا، مشيرة إلى خطته بخفض إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي يحين موعد استحقاقها في وقت لاحق هذا العام.

وأوضحت يلين أن الظروف مهيأة لارتفاع التضخم، وأن الفيدرالي متيقظ لضعف مستوى التضخم الأساسي حاليا، الذي بات دون المستوى المستهدف عند 2%، مؤكدة أن معدل نمو الوظائف لا يزال أعلى بكثير من الوتيرة المطلوبة لاستيعاب جميع الداخلين الى سوق العمل.

وقالت يلين إنها تعتزم البقاء في منصبها حتى نهاية فترة ولايتها.