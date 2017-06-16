مصر تعلن انتهاء 71% من أعمال حقل "ظهر" العملاق

قال #وزير_البترول_والثروة_المعدنية_المصري، المهندس طارق الملا، إن نسبة تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط حتى نهاية مايو بلغت 71%.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الدوري التاسع للجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في ضوء البرنامج الزمني المخطط للمشروع.

وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات #حقل_ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج وفقاً للبرنامج الزمني للمرحلة الأولى لتنمية الحقل, حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال حتى نهاية مايو الماضي نحو 71%.

كما تم استعراض برنامج عمل حفر الآبار التنموية التي سيتم وضعها على الإنتاج في إطار المرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2017 ترتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال عام 2019 حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 7 آبار وجارى العمل في استكمال البئر الأول.

أيضاً تم استعراض الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز من الآبار لمحطة المعالجة البرية وكذلك انتهت شركة بتروجت من أعمال تصنيع منصة التحكم البحرية في مدة زمنية أقل من المخطط وبدأت أعمال التركيبات البحرية الخاصة بها بواسطة شركة خدمات البترول البحرية , كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة معالجة وتسهيلات الإنتاج البرية التي تقوم بها شركة انبي بالإضافة إلى تدفق وصول المعدات والمهمات الخاصة بالمشروع وأعمال الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربية التي تنفذها شركة بتروجيت.

ووجه الوزير المصري في نهاية الاجتماع بالعمل على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع ، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع لبدء الإنتاج في الموعد المحدد.