ماذا قال مسؤولو تداول عن التأهل للانضمام لمؤشر MSCI؟

مع الإعلان عن انضمام سوق الأسهم السعودية لقائمة المتابعة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مساء الثلاثاء، اكد مسؤولو #تداول أن هذه الخطوة ترجمة حقيقية للخطوات التي اتخذت بهدف بناء سوق مالية منفتحة على العالم.



سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة "تداول" قالت إن إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة (MSCI) تعتبر محطة هامة في خارطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته #المملكة في إصلاح #السوق_المالية دعماً لرؤية 2030 ".



وأضافت السحيمي في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه: "تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة".

ومن المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء.



وأضاف المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول أن "خبر انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسوق الناشئة ما هو إلا نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي بُذلت خلال العام الماضي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تعد خطوة أولية تسبق انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل".



وتابع: "علينا الاستمرار لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي مما يزد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 م إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى".



وختم المدير التنفيذ لتداول بأن "التأهُل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له".