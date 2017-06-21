10 خطوات مهدت لضم سوق السعودية للمراقبة في MSCI

شهد العام الماضي خطوات وثيقة من جانب هيئة السوق المالية وشركة #سوق_الأسهم_السعودية "تداول" من أجل العمل على انفتاح السوق عبر تطبيق معايير جديدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن بين الخطوات التي قامت بها الجهات التنظيمية في السعودية 7 خطوات قادت إلى تخطي عقبة كبيرة بعد إعلان مؤسسة مورغان استانلي انضمام سوق السعودية لقائمة المراقبة تمهيدا لترقية محتملة للسوق العام المقبل.



حيث تم تطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، وإطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة #السوق_المالية السعودية.

ومن بين هذه الخطوات:



- تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.



- تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير/كانون الثاني 2017، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.



- تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.



- تبني آلية الإفصاح عن #ملكية_المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.



- إقامة ورش عمل خاصة بـ 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.



- تمكين #المستثمرين_الأجانب من #الاكتتاب في الشركات السعودية.



- إطلاق نمو #السوق_الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.

- إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.

- تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون.

- إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية، وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين، وتأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.