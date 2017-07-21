القويز رئيساً لهيئة السوق المالية بالسعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً مساء الخميس بتعيين محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

ويتمتع القويز بخبرة كبيرة في مجال أسواق المال والصيرفة الاستثمارية.

القويز حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998م، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصاً في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003.

ويتمتع القويز بخبرة أيضاً في مجال الصيرفة الاستثمارية فهو الشريك المؤسس والمدير العام في شركة "دراية" المالية، وعمل في مجموعة سامبا المالية في السعودية، وقبلها كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية، إضافة لعمله مستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية.

وكان القويز قد عين بأمر ملكي في منصب نائب رئيس هيئة سوق المال في 30 أغسطس من العام الماضي.