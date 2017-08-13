اليوم.. إعلان أداء الميزانية السعودية للربع الثاني

تترقب الأسواق اليوم الأحد إعلان #وزارة_المالية_السعودية عن #التقرير_الربعي_لأداء_الميزانية_العامة للدولة للربع الثاني 2017.

ويتضمن التقرير أهم المعلومات والمؤشرات المالية لأداء الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على مستوى الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام.

وكانت وزارة المالية #السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في #ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت #الإيرادات 144 مليار ريال و #المصروفات 170 مليار ريال.