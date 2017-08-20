وعود ترمب "غير المتحققة" تعصف بالثقة في أروقة وول ستريت

واصلت الأسهم الأميركية تعاملاتها المتقلبة في آخر أيام الأسبوع، واختتمت على انخفاض، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن آفاق أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد أحدث تغيير في البيت الأبيض.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 76.22 نقطة أو 0.35%، ليغلق عند 21674.51 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.18% إلى 2425.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 5.39 نقطة أو 0.09% لينهي اليوم عند 6216.53 نقطة.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الخسائر على مدار الأسبوع تسببت في زيادة حدة تراجع ثقة المستثمرين بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد وعود ترمب بخفض الضرائب وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية.

وكان يوم الجمعة الماضي اليوم الثامن على التوالي الذي شهدت فيه بورصة نيويورك المزيد من الأسهم التي حققت أدنى مستوياتها في 52 أسبوعاً.

وفي المقابل، أظهر مسح نشرت نتائجه الجمعة، انتعاش معنويات المستهلكين الأميركيين في أوائل أغسطس، بعدما سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في يوليو الماضي، ما يعكس الثقة في آفاق الاقتصاد وفي الأوضاع المالية للمستهلكين في الوقت الذي تقبع فيه سوق الأسهم الأميركية قرب مستويات قياسية مرتفعة.