عواد: تحسن اقتصاد السعودية ساهم بتقليص عوائد الصكوك

قال زياد عواد، الرئيس التنفيذي عواد كابيتال، إن تحسن أساسيات الاقتصاد ساهم في تقليص عوائد الصكوك. وأضاف أن ثلثي الإصدارات كانت في السوق المحلي للصكوك وجاء الثلث في السوق العالمي.

وقال إن الفرق في التسعير يعود لاختلاف المستثمرين واختلاف رؤية المستثمرين العالميين عن المخاطر المحلية.

وتوقع أن ينفتح السوق بشكل أكبر بعد العيد وأن تعود بعض الحكومات الخليجية ومن ضمنها السعودية إلى الأسواق العالمية حيث يمكننا أن نرى إصدارا دوليا قبل نهاية العام وأن الحجم سيكون بالنسبة لقوة الطلب.

إلى ذلك، أصدرت السعودية ثاني إصدار محلي لها من الصكوك بقيمة 13 مليار ريال، والذي تمت تغطيته بنسبة 300%.

وكشفت الأرقام تراجعاً ملحوظاً في تسعير تلك الصكوك، مقارنة بعوائد الإصدار السابق في يوليو الماضي. فقد انخفض عائد شريحة السنوات الخمس إلى 2,7%، بانخفاض 25 نقطة عن عائد الشريحة نفسها في الإصدار الماضي.

كما انخفض عائد شريحة السنوات السبع بمقدار 5 نقاط إلى 3,2%.

وكذلك الأمر بالنسبة لعائد شريحة السنوات العشر، الذي انخفض أيضاً بمقدار 5 نقاط إلى 3,5%.

يذكر أن شريحة السبع سنوات استحوذت على النسبة الأكبر من الإصدار، بنحو 60%.