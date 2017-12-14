الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة للمرة الثالثة في 2017

رفع مجلس الاحتياطي #الفيدرالي_الأميركي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة المعياري على الدولار للمرة الثالثة هذا العام، ما يشير إلى ثقته بأن #الاقتصاد_الأميركي لا يزال على أرض صلبة بعد 8 سنوات ونصف من انتهاء الركود الكبير.

وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع #سعر_الفائدة على المدى القصير بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%، بينما يواصل ببطء تقليص حافظة من السندات. معا، يمكن للخطوتين أن تؤديا بمرور الوقت إلى ارتفاع معدلات أسعار فائدة القروض للمستهلكين والأعمال التجارية، وعائد أفضل قليلا للمدخرين.

وعارض عضوان في الفيدرالي قرار رفع أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 2.5% من 2.1%.

يقول البنك المركزي الأميركي إنه يتوقع تحسن أداء سوق العمل والاقتصاد.

وتوقع البنك ثلاثة ارتفاعات إضافیة في أسعار الفائدة خلال عام 2018 تحت قیادة جيروم باول، الذي سيخلف جانيت يلین کرئیس لمجلس الاحتیاطي الفیدرالي في فبرایر/شباط القادم.