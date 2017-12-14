3 بنوك مركزية خليجية تقرر رفع أسعار الفائدة

أعلنت 3 بنوك مركزية خليجية رفع #أسعار_الفائدة، هي السعودية، الإمارات والبحرين، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع الفائدة للمرة الثالثة في 2017، وتشديد السياسة النقدية.

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" برفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50%.

والريبو العكسي هو #سعر_الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية عن ودائعها لدى البنك المركزي.

وقال المركزي السعودي أيضا إنه قرر إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2.00 %.

كما أعلن البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقام البنك المركزي البحريني برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي البحريني رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وأبقى بنك الكويت المركز سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير بعد قرار مجلس #الاحتياطي_الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال المركزي الكويتي في بيان "في إطار المتابعة اليقظة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي.. قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75% لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي".