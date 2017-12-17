اتحاد لعمال النفط في نيجيريا يعلن بدء إضراب الاثنين

قال اتحاد رئيسي لعمال النفط في نيجيريا إنه سيبدأ إضرابا اعتبارا من يوم الاثنين بعدما وصلت محادثاته الرامية لحل خلاف مع شركات نفط وغاز محلية إلى طريق مسدود.

ويدور خلاف بين اتحاد "رابطة نيجيريا لكبار موظفي البترول والغاز الطبيعي" وتلك الشركات بسبب تسريحها أعضاء الاتحاد. ويعمل أعضاء الاتحاد بشكل أساسي في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.

وربما يؤثر الإضراب على إنتاج النفط في نيجيريا والتصدير مثلما حدث في ديسمبر من العام الماضي خلال إضراب الاتحاد ضد شركة إكسون موبيل.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد إنه "بدأ في الحشد من أجل الإضراب".

وكان اتحاد "رابطة نيجيريا لكبار موظفي البترول والغاز الطبيعي" قد طالب الحكومة بإجبار إدارات تلك الشركات على إعادة العمال الذين جرى تسريحهم. وقال الاتحاد إن تلك الشركات أمرت بتسريح "عدد كبير" من العمال دون تحديد هذا العدد.

وعلى مدى العامين الماضيين شهد إنتاج النفط تقلبا في نيجيريا، أكبر مصدر للنفط الخام في إفريقيا، بسبب هجمات المسلحين وتعرض خطوط الأنابيب للسرقة والتخريب إضافة إلى الحراك العمالي.