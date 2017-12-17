صحيفة: "الإسكان" تبدأ توزيع 350 ألف منتج بعد 16 يوماً

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان السعودية تستعد خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن طرح 350 ألف منتج سكني ضمن المرحلة الثانية من حملة "سكني" المزمع انطلاق توزيعها في "يناير" المقبل.



ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادرها أن المنتجات تشمل (التمويل، والبيع على الخريطة، وأراضي، وفيلات جاهزة)، لافتة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمشاريع الوزارة تبلغ نحو خمسة آلاف وحدة من إجمالي المنتجات السكنية، فيما يستحوذ برنامج البيع على الخريطة على النسبة الأكبر.



وتوقعت المصادر، أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في صندوق التنمية العقارية نحو 85 ألفاً خلال حملة "سكني" الثانية.



وعلى هامش إعلان وزارة الإسكان والصندوق العقاري عن تفاصيل الدفعة الـ11 والأخيرة من برنامج "سكني" لعام 2017 في الرياض أمس، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إنه بنهاية الربع الأول من 2018 سيتم اكتمال طرح نحو 110 آلاف وحدة سكنية التي طرحتها الوزارة خلال العام الجاري، إضافة إلى تحديد نسبة الحجوزات فيها بشكل دقيق.

من جانبه، قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن مبلغ الـ 21 مليارا المخصص لتمويل القطاع العسكري، سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسبوعين المقبلين، إضافة على أنه خلال الربع الأول من العام المقبل، سيتم تنفيذ دعم هذا القطاع، كما أنه يسهم في تحسين القطاع العسكري على تملك السكن.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تحقيق أهداف عام 2017 بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق المملكة ضمن برنامج "سكني" الذي انطلق في منتصف يناير الماضي وتوالت دفعاته منتصف كل شهر، وشملت الأهداف 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وأخرى على الخريطة، و75 ألف أرض مجانية جاهزة للبناء، و85 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية عبر المصارف والمؤسسات التمويلية.