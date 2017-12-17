مصر: بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري في البحر المتوسط إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة يومياً.



وقالت في بيان إن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعلن من بورسعيد "بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً".



وأضافت أن الضخ الفعلي بدأ بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة.



واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل في عام 2015 وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.



وتسعى مصر إلى الإسراع بخطا الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الواردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.