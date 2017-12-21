تعرف على الفئات التي تتلقى الدعم اليوم من حساب المواطن

يترقب مستحقو الدعم في السعودية معرفة مبالغ الدعم المخصصة لكل مواطن، بحسب مدى تطابق شروط تلقي الدعم عليهم، وذلك مع بدء إيداع الأموال في حسابات المستحقين بحسب ما أعلنه برنامج #حساب_المواطن خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس.



وبحسب سياسات برنامج حساب المواطن والفئات المستحقة للدعم، فإنه يوجد عدد من الفئات يشملها الدعم وستتلقى مبالغ في حساباتها اليوم.



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كشفت أن الأسر #السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج حساب المواطن.



كما نشرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.



وقسمت #الشرائح وفق خمس فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699، والثانية من 8700 وإلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم، ممن رواتبهم فوق 20160.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.