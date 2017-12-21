حساب المواطن: الاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ الصرف

كشف برنامج #حساب_المواطن عن أحقية متلقي الدعم في الاعتراض على المبالغ التي تلقاها.

وذكر البرنامج في تغريدة طالعتها "العربية.نت"، عبر موقع تويتر "في حال وجود أي اعتراض على قيمة الاستحقاق يمكن لمستفيدي ⁧#حساب_المواطن⁩ تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الصرف".

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية #السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

وسيضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل " #حافز"، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

ورصدت ميزانية #السعودية 2018 التي أعلنت رسمياً أمس مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.



وورد في ميزانية العام المقبل أن "الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.