هؤلاء غير مشمولين في برنامج حساب المواطن

في إطار سعيها الجاد لتنفيذ رؤية المملكة 2030، ستطبق السعودية اليوم برنامج حساب المواطن، حيث بدأ صباح اليوم الخميس إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستحقين.



الفئات المشمولة بالدعم ضمن برنامج حساب المواطن تحدث القائمون عنها في برنامج #حساب_المواطن، إلا أن الجميع يترقب الكشف عن قيمة الدعم المخصص له وفقا لظروف كل مواطن وأسرته الخاصة.

وبحسب تصريحات القائمين على برنامج حساب المواطن فإنه توجد فئات لن يشملها البرنامج ولن تتلقى دعما.

ويقول المهندس علي راجحي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن، إن الأثر غير المباشر لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء على المواطن سيخضع للمراجعة كل ثلاثة أشهر لتقدير نسبة التضخم غير الاعتيادية.

وأضاف راجحي في تصريحات صحفية سابقة أن التعويض سيكون بناء على متوسط الاستهلاك، ولن يتم تعويض أصحاب الاستهلاك العالي اذا تجاوز المتوسط المرصود.



ووفقا لهذه التصريحات فإن أصحاب الاستهلاك المرتفع لن يتلقون أي دعم ضمن برنامج حساب المواطن.



كما لن يتلقى أصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء الدعم من حساب المواطن خاصة وأنه يعتبر مظل حماية اجتماعية لذوي الدخول الأقل.

و"حساب المواطن" هو أحد البرامج الإصلاحية في "رؤية 2030"، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية التي أطلقتها القيادة في مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار، بما يعود بالنفع على المواطن السعودي.



وجاء البرنامج بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية التي سيبدأ تطبيقها بنسبة 5‎% مطلع العام المقبل، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر.