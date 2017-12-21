"حساب المواطن" يودع ملياري ريال لـ82% من المسجلين

أعلن برنامج #حساب_المواطن عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بدء إيداع مبالغ الدعم لحسابات المستحقين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن السعودية أودعت أول دفعة في برنامج حساب المواطن وذلك بقيمة ملياري ريال، أي ما يعادل (533.33 مليون دولار) لصالح 10.6 مليون مستفيد من برنامج الدعم النقدي، أي ما يعادل 82% من المسجلين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن إيداع الدفعة الثانية من حساب المواطن سيجري في 10 يناير المقبل للمسجلين في الحساب.

وذكر الحساب، بحسب ما طالعت "العربية نت"، في تغريدة: "بدأ إيداع مبالغ الدفعة الأولى من #حساب_المواطن في حسابات المستحقين".

وأضاف "الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة و الفرد المستقل".

وذكر الحساب ‏أنه بإمكان المستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق في ⁧#حساب_المواطن⁩ باستخدام الحاسبة التقديرية.

وفي عرض توضيحي للبرنامج الأسبوع الماضي قال مسؤولو وزارة العمل إن حوالي 3.7 مليون أسرة تقدمت للاشتراك في البرنامج بما يمثل نحو 13 مليون مستفيد لكن الموافقات لن تشمل جميع المتقدمين.

وكان مدير البرنامج، علي راجحي، قال لقناة "العربية" إنه تم الانتهاء من تحديد كافة قوائم المستحقين للدعم وتحديد المبالغ أمس الأربعاء.



وأعلن مجلس الوزراء عن اعتماد سياسات برنامج "حساب المواطن"، والتي تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج والشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت "حساب المواطن"، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 ديسمبر 2017، وسيكون مصاحبا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

ورصدت ميزانية السعودية 2018 التي أعلنت رسمياً أمس مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

وورد في ميزانية العام المقبل أن "الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018".



ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 مليار ريال للعام الحالي 2018 ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ریال في 2020. وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الميزانية.



وبحسب ما تم إعلانه، فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه.

ويقدم حساب المواطن دعما ماليا حكوميا للأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، كما اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة الى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.