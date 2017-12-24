‏هذا السؤال الأكثر شيوعا في حساب المواطن.. ما إجابته؟

كشف القائمون على برنامج #حساب_المواطن في السعودية عن أكثر الأسئلة شيوعاً ممن سجلوا في حساب المواطن.

وحساب المواطن هو أحد البرامج الإصلاحية في "رؤية 2030"، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية ضمن مسار الإصلاح وبما يحقق الاستقرار، ويعود بالنفع على المواطن السعودي.

وبحسب ما طالعت "العربية.نت"، فقد ذكر حساب المواطن عبر الحساب الرسمي على #تويتر عن السؤال الأكثر شيوعا وهو "لماذا لم يصلني الدعم؟".

وقد جاءت الإجابة مختصرة عبر الانتباه لأربعة أشياء وهي:

• تأكد أولا أنك مستحق عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال على رقم 19912، وكذلك عبر حساب #خدمة_العملاء للبرنامج على تويتر.

• وإذا كنت قد سجلت قبل 16 ديسمبر فقد تشملك دفعة 10 يناير أما إذا سجلت بعد 16 ديسمبر وقبل 10 يناير ستشملك دفعة 10 فبراير (إذا كنت مستحق).

• التسجيل وحده لا يكفي، ويحب استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة قبل التاريخ المحدد للاستفادة من الدعم.

• إذا كنت غير مؤهل أو غير مستحق، يمكنك أن تتقدم بشكوى أو اعتراض عن طريق الموقع الإلكتروني.

وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن أن نحو 700 ألف أسرة زاد مقدار الدعم الشهري الذي تلقته من #البرنامج بدفعته الأولى عن 1000 ريال، وهي الدفعة التي تضمنت التعويض عن 3 أوجه من الإصلاحات الاقتصادية، الارتفاع بأسعار "الوقود" و"الكهرباء" وجزء من "ضريبة القيمة المضافة" المتعلقة بأسعار السلع الغذائية.