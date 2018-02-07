بعد جلسة عاصفة.. الأسهم الأميركية تغلق على مكاسب كبيرة

سجلت الأسهم الأميركية مكاسب كبيرة في جلسة تداول أخرى متقلبة الثلاثاء، مع تعافي المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" من أكبر انخفاضات ليوم واحد للمؤشرين ستاندرد آند بورز500 وداو جونز في أكثر من ست سنوات، والتي أوقفت موجة صعود قياسية للسوق يوم الاثنين.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 567.02 نقطة، أو 2.33 بالمئة، إلى 24912.77 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 46.20 نقطة، أو 1.74 بالمئة ليغلق عند 2695.14 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 148.36 نقطة، أو 2.13 بالمئة إلى 7115.88 نقطة.



وحقق داو جونز أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 29 كانون الثاني/يناير، بينما سجل ستاندرد آند بورز500 أفضل يوم من المكاسب منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في حين أن مكاسب ناسداك في جلسة اليوم هي الأكبر منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

إلى ذلك، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين عندما سئلت عن التقلبات في سوق الأسهم الأميركية "الاقتصاد قوي للغاية حاليا. الرئيس ما زال يركز على أسس الاقتصاد الطويلة الأجل التي هي قوية جدا في هذا البلد".

وأضافت "لم يحدث شيء على مدى اليومين الماضيين في اقتصادنا يختلف بشكل جوهري عما كان قبل أسبوعين ونحن مرتاحون جدا لما نحن فيه الآن".