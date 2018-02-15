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بعد انهيار الـ70%.. بتكوين تقفز فوق حاجز 10 آلاف دولار

المصدر: نيويورك - رويترز
(تعبيرية)
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صعدت عملة #بتكوين فوق مستوى 10 آلاف دولار، الخميس، للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية الأشهر في العالم بعد أن هوت بنسبة 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلت في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وقفزت بتكوين في تعاملات بورصة بتستامب، التي مقرها لوكسمبورغ، إلى 10149 دولاراً بحلول الساعة 18.10 بتوقيت غرينتش، مرتفعة حوالي 7% عن مستواها في بداية الجلسة.

وبدأت العملات الرقمية التقاط أنفساها خلال التعاملات الماضية، متعافية من أسوأ موجة خسائر تعرضت لها خلال عدة أشهر.

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