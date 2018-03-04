صالات السينما.. تذاكر وإعلانات و"بُشار" بالمليارات !

تبدو النظرة المستقبلية لصناعة #السينما العالمية إيجابية في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات شبابيك التذاكر من 38 مليار دولار في العام 2016 إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب إحصاءات موقع الأبحاث STATISTA.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد التذاكر المباعة بعد الصين والهند، حيث تجاوزت مبيعات التذاكر في 2016 مليار و200 مليون تذكرة!

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن #تذاكر_السينما ليست المصدر الرئيسي لأرباح دور السينما، خاصة في الأسابيع الأولى من عرض فيلم جديد، إذ أنه في الأسابيع الأولى في الولايات المتحدة على سبيل المثال يتوجه نحو 90% من سعر التذكرة إلى الأستديو المنتج للفيلم، لتحتفظ دور السينما بـ10% فقط، لكن مع إطالة عرض الفيلم ترتفع النسبة التي تحتفظ بها دور السينما تدريجياً.

مصدر آخر يعد مهماً للإيرادات هي الإعلانات التي تعرض قبل بدء الفيلم، حيث من المتوقع أن تتجاوز إيرادات إعلانات السينما عالمياً ثلاثة مليارات دولار في 2019 بحسب PWC.

لكن من أكبر هوامش الربح التي تسجلها دور السينما هي في مبيعات المشروبات والمأكولات، حيث تصل هوامش الربحية إلى 85% في الولايات المتحدة.

وتمثل إيرادات المشروبات والبشار والحلويات 30% من إجمالي إيرادات دور السينما و4% من النفقات فقط.

لذلك فهي تعد مصدراً مهما للإيرادات إذ يصعب مشاهدة فيلم من دون البشار، الذي يتجاوز سعره في دور السينما الأميركية تكلفته بما يصل إلى 20 مرة، في حين تتجاوز أسعار بيع المشروبات الغازية تكلفتها بـ13 مرة.. ومع ذلك مرتادو السينما لا يمانعون الوقوف في الطوابير لشرائها!