بنوك السعودية.. 62 مليار ريال سحوبات نقدية شهرياً

ارتفعت قيمة السحوبات النقدية في شهر يناير من العام الجاري 2018 إلى نحو 62.22 مليار ريال، مقارنة بـ 61.14 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017، مسجلة نموا نسبته 2% بما يعادل 1.08 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ متوسط السحب اليومي النقدي نحو 2.01 مليار ريال يوميا، علما أن السحوبات تكون من الصرافات الآلية "مدى" وسحوبات من المصارف.

وشكلت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية "مدى" النسبة الأكبر من مجموع السحوبات النقدية في شهر يناير، إذ بلغت نحو 34.50 مليار ريال مشكلة نحو 55 في المئة من مجموع السحوبات.

أما السحوبات من المصارف، فقد بلغت قيمتها نحو 27.72 مليار ريال مشكلة نحو 45 في المئة من مجموع السحوبات النقدية لشهر يناير.

وتراجعت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بنسبة 6 في المئة، في حين ارتفعت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر المصارف بنسبة 14 في المئة.

ويعود سبب ارتفاع السحوبات النقدية من المصارف على السحوبات النقدية من الصرافات الآلية إلى حجم المبالغ الكبيرة التي يتم سحبها عبر المصارف، فبحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، لا يتم سحب عبر الصرافات الآلية أكثر من 5 آلاف ريال يوميا لكل عميل، بينما إذا رغب العميل في سحب مبالغ أكبر يتوجه إلى المصارف.

على صعيد آخر، بلغ عدد عمليات السحوبات النقدية التي تمت خلال شهر يناير 2018 نحو 177.9 مليون عملية، مسجلة نموا نسبته 7 في المئة.

وشكل عدد عمليات السحوبات النقدية من المصارف النسبة الأكبر من مجموع عمليات السحوبات النقدية، بنحو 59 في المئة من مجموع عدد العمليات، بينما السحوبات التي تمت عبر الصرافات الآلية نحو 41 في المئة.

وارتفع عدد عمليات السحوبات النقدية من المصارف بنسبة 12 في المئة مقارنة بعددها في شهر يناير من 2017، بينما عدد عمليات السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 1 في المئة.

وبلغ متوسط عملية السحب الواحدة للصرافات الآلية نحو 475 ريالا خلال شهر يناير 2018، بينما عبر الصرافات الآلية فقد بلغ متوسط كل عملية نحو 263 ريالا، بهذا يصبح متوسط عملية السحب الواحدة للمجموع الكلي نحو 350 ريالا.

من جهة أخرى، بلغ عدد بطاقات الصراف الآلي التي أصدرتها المصارف خلال شهر يناير 2018 نحو 353.74 ألف بطاقة، ليصبح مجموع البطاقات التي أصدرتها المصارف بنهاية شهر يناير 2018 نحو 28.76 مليون بطاقة.