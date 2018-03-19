الإمارات.. لماذا يستبدل السائقين سياراتهم كل 3 سنوات؟

كشف استطلاع أجرته منصة دوبيزل موتورز لبيع وشراء السيارات على الإنترنت أنّ حوالى 60% من مالكي السيارات في دولة الإمارات قاموا ببيع مركباتهم في غضون ثلاث سنوات من اقتنائها، في حين قام 17% ببيعها بعد انقضاء خمس سنوات من الملكية.

وقال ماثيو ديفيدسون، رئيس قسم خدمات السيارات في دوبيزل موتورز: "بعد استلام سيارتك الجديدة من صالة العرض، لا ننصح بالتفيكر في بيعها قبل انقضاء 18 شهرًا، ففي هذه المرحلة، تكون قد انتفعت من مزايا امتلاك مركبة جديدة كلياً، في حين لا يزال ضمان الوكالة سارياً، ما يمنح البائع أفضل سعر ممكن لسيارتهم المستعملة."

وكشفت الأرقام التي نشرت اليوم، أن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع دوبيزل وبمعدل 57% من العينة قد باعوا سيارتهم قبل قطعها لمسافة 100 ألف كيلومترا.

وأفاد حوالي 46% من المشاركين بأنّ السبب الرئيسي وراء البيع كان شراء سيارة أفضل، و16% باعوها لأسباب مالية، و13% لشراء مركبة أكبر حجماً.

يذكر أن معظم شركات السيارات تقدم عقد صيانة مجاني لمدّة تصل إلى خمس سنوات أو لمسافة 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولاً. ما حفز أﮐﺛر ﻣن ﻧﺻف المشاركين في الاستطلاع 57% إلى بيع ﺳﯾﺎرﺗﮭم ﻗﺑل قطعها لتلك اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ المقررة. ﺑﯾﻧﻣﺎ ذﮐر 43% بأنّ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ قطعتها السيارة تجاوزت 100,000 كيلومتر ﻋﻧد ﺑﯾﻌﮭﺎ، وهذا من بين أهم الأسباب التي تدفع الكثيرين لبيع سيارات بعد انتهاء فترة الكفالة.