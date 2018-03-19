الاكتتاب الخاص أفضل لشركات الحكومة المصرية.. لماذا؟

توقع ماجد شوقي نائب رئيس شركة #بلتون_فاينانشال أن يكون الخيار الأفضل لطرح حصص الحكومة في الشركات بسوق الأسهم المصرية، عبر "الطرح الخاص لعدد من المستثمرين بدلا من الاعتماد بشكل كلي على الطروحات العامة".

واعتبر شوقي في مقابلة مع "العربية" أن الطرح الخاص، سيوفر نوعا من الاستقرار في التداول وضمانة وجود المستثمر الاستراتيجي في الحصص التي ستتخلى عنها الحكومة.

وأوضح أنه لا يسمي مثل هذه العمليات بالخصخصة، بل إعادة هيكلة ستوفر لموازنة الدولة تمويلا لسد العجز وتحقق عائدا على حصصها في عدد من الشركات.

وكانت #الحكومة_المصرية أعلنت أسماء 23 شركة مرشحة لطرح حصص فيها، وتشمل القائمة 14 شركة يتم طرحها للمرة الأولى في البورصة و9 شركات مدرجة سيتم توسيع قاعدة ملكيتها.

وتستهدف الحكومة جمع نحو 80 مليار جنيه من هذه الطروحات، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة نحو 430 مليار جنيه.

ويشمل برنامج الطروحات الحكومية حصصا في 3 بنوك أهمها #بنك_القاهرة، وخمس شركات بترول من أبرزها MIDOR وENPPI ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة سنتين ونصف السنة.

ووصف شوقي الفترة الزمنية بأنها قصيرة نسبيا، بمعدل طرح شركة كل شهر ونصف، وهذا سيشكل تحديا في عملية الطرح.