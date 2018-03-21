أوبك: الالتزام بخفض إنتاج النفط يسجل مستوى قياسي

قدرت لجنة مشتركة أن التزام أعضاء #أوبك والمنتجين المستقلين باتفاق خفض إنتاج #النفط سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في فبراير شباط، وهو ما يشير إلى أن زيادة في سعر الخام لم يضعف الامتثال.

وقالت أوبك في بيان إن المنتجين الذين يشملهم الاتفاق نفذوا تعهدات خفض الإنتاج بنسبة بلغت 138% الشهر الماضي، وهو مستوى قياسي حيث يهدف اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين بدأ تنفيذه في يناير كانون الثاني 2017 إلى امتصاص تخمة في المعروض العالمي من الخام.

والمستوى المرتفع السابق للالتزام بلغ 133% في يناير. ومددت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون أجل الاتفاق إلى نهاية 2018.

وكان خفض الإنتاج يهدف أصلا إلى تقليص المخزونات النفطية في الاقتصادات المتقدمة إلى متوسطها لخمس سنوات. وفي فبراير، كانت تلك المخزونات أعلى من هذا المتوسط بنحو 44 مليون برميل، بحسب ما قالته أوبك، وهو ما يظهر أن المجموعة اقتربت من تحقيق هدفها.

وقالت أوبك في البيان "أكدت اللجنة على أن جميع الدول المشاركة يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق أو تجاوز المطابقة الكاملة مع تعديلاتها الطوعية للإنتاج، واستمر في فبراير المسار المتسارع صوب إعادة التوازن الذي شهدته الأشهر الماضية".

وتضم اللجنة المشتركة مسؤولين من السعودية وفنزويلا والجزائر الأعضاء في أوبك، ومن روسيا وسلطنة عمان وهما من بين المنتجين غير الأعضاء في المنظمة.