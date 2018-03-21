دول الخليج ترفع فائدة الإقراض 0.25% بعد القرار الأميركي

قرر المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار #الفائدة الأساسية على #الدولار من 1.5% إلى 1.75% بواقع 0.25% أو 25 نقطة أساس، وهو السعر المؤشر لتكلفة منح القروض.

وتوقع المجلس باجتماعه اليوم زيادتين مقبلتين للفائدة خلال العام 2018 وثلاث زيادات مقبلة في عام 2019، موضحا ان آفاق الاقتصاد تعززت في الأشهر القليلة الماضية والتضخم من المتوقع أن يرتفع في الأشهر المقبلة.

وعلى اثر هذه الخطوة قام #مصرف_الإمارات_المركزي برفع سعر الريبو والفائدة على شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، كما قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم ربع نقطة للمرة الأولى منذ مارس 2017، كما قام البنك المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار25 نقطة أساس.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما رفعت الخميس الماضية، وبخطوة استباقية، معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذا القرار يأتي استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي بالنظر للتطورات المحلية والعالمية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تغير فيها المملكة سعر "الريبو" قبل الفيدرالي الأميركي منذ 2009، حيث دأبت "ساما" على رفع معدل الفائدة بالتوافق مع تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وجاءت الخطوة السعودية، قبل أسبوع تقريباً من اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي الذي تقرر فيه رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% اليوم.