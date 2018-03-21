مؤسس واتساب يطلب شطب فيسبوك.. لماذا؟

على الرغم من أن #فيسبوك ساهم في إثراء براين أكتون Brian Acton مؤسس تطبيق #واتساب فهو يطالب من جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي Facebook بضرورة إلغاء حساباتهم الشخصية من على الموقع.

وكتب Brian Acton تغريدة على حسابه في تويتر "لقد آن الأوان، امسح فيسبوك" لتأتي هذه الخطوة منه عقب هبوط قيمة أسهم Facebook نظرا لاتهامه بسوء استخدام المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

وكان فيسبوك اشترى واتساب مقابل 16 مليار دولار، ما حوّل مؤسسي التطبيق لأصحاب ثروات طائلة.

وعلى الرغم من أن Facebook ساهمت في إثراء Brian Acton إلا أنه يوجه أسهم التشهير به ربما في محاولة للترويج لتطبيقه الجديد Signal.

ولكن إذا كان البعض قلقا بشأن الشركات التي تستخدم البيانات الشخصية، فإنهم بحاجة إلى إزالة فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات.

كما يجب لحماية الخصوصية، أن يتوقف المستخدم عن التسوق من أمازون وعن البحث من خلال غوغل وتوقيف جميع بطاقات الائتمان، وهذه خطوة باتت مستحيلة لدى معظم الناس.