الفالح: نستهدف الوقت الأمثل بالأسواق لطرح أرامكو

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس #خالد_الفالح أن السعودية تمضي قدماً في الطرح العام الأولي لشركة #أرامكو.

وقال الفالح في مقابلة مع "رويترز" بالعاصمة الأميركية #واشنطن: "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء... ولم نغلق الباب أمام 2018".

وأشار الفالح إلى أهمية أن تكون السوق جاهزة بالوقت الأمثل لتنفيذ الطرح، مؤكدا أن السعودية مستعدة لذلك. وقال الفالح إن #شركة_أرامكو قد تُطرح إما محليا أو دوليا.

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو بقيمة نحو 100 مليار دولار، من القيمة السوقية لأرامكو المتوقع لها ان تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم.

اتفاق خفض الإنتاج

وحول اتفاق خفض إنتاج النفط، قال الفالح إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير كانون الثاني 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو لبحث المزيد من التعاون.

وقال الفالح: "نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا".

وتابع قائلا "نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019".