سعر طن الحديد يقفز لـ 13500 جنيه بمصر.. لماذا؟

أكد مارك أديب محلل قطاع التشييد ومواد البناء في شركة فاروس القابضة، أن مستويات الإنتاج للحديد يتراوح بين 6 إلى 7 طن سنويا بينما الطاقة الإنتاجية تصل إلى 11 طناً.

وأشار أديب في مقابلة مع "العربية" إلى تأثير قرار تعويم الجنيه على خطط الشركات والمصانع التي لم تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية إلى حدود كان أقصاها 70%، مرجعاً أسباب ذلك إلى عدم وجود تمويل كافي في صناعة توصف بأنها "صناعة دولارية" وتأثرت بسرعة بتعويم سعر الصرف مع الدولار.

وواصلت أسعار الحديد ارتفاعها المستمر منذ بداية الشهر الجاري، ليسجل سعر تسليم طن الحديد في المصنع 13 ألف جنيه، ما يعني وصوله إلى المستهلك بـ 13500 جنيه.

وأحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا على خلفية ارتفاع الأسعار والذي يصفه كثيرون بغير المبرر مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات.