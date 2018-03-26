الرميحي للعربية: 80% من ناتج البحرين غير نفطي

أكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية البحريني، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.6% نهاية الربع الثالث 2017، موضحا أن 80% من الناتج المحلي البحريني يأتي من قطاعات غير نفطية.

واعتبر الرميحي في مقابلة قناة "العربية" على هامش زيارة وفد بحريني إلى العاصمة البريطانية لندن لعرض الفرص الاستثمارية بالبحرين، أن رؤية السعودية 2030 ستعزز اقتصاد دول الخليج وستكون إيجابية لدول المنطقة.

وأكد أن البحرين ملتزمة بالإصلاحات والتحسينات التنظيمية المستمرة التي تضمن وجود بيئة أعمال مثالية للاستثمار، وبدا ذلك جلياً عندما أطلق مصرف البحرين المركزي البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية من أجل دعم الابتكار المالي.

وأشار الرميحي إلى قانون التمويل الجماعي الذي سيمكن الشركات والمؤسسات من الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل، مؤكدا أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين في قطاع الخدمات المالية المتنامي، بحيث يجري التركيز على تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي متطور للتكنولوجيا المالية المبتكرة.

يذكر أن مجلس مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، شارك بالعاصمة البريطانية في حضور قمة الابتكار المالية الدولية التي عقدت الشهر الحالي، واستضاف المجلس ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة المبسطة لتسجيل العُهد المالية التي ستساعد على تعزيز المزايا التنافسية لقانون العُهد البحريني، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية وكجهة لإدارة الأموال والأصول.