تحليل لأهم صفقة استحواذ بسوق الأسهم السعودية

وصف أحمد المنيفي مؤسس ورئيس شركة دار الإندماج والاستحواذ، صفقة الاندماج بين شركتي #نادك و #الصافي_دانون في السعودية، بانها أول فحص للائحة الإندماجات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، ولذلك حظيت الصفقة باهتمام كبير.

وأشار المنيفي في مقابلة مع "العربية" إلى حاجة الصفقة لإجراءات مقبلة لاتمامها، ولذلك فإنها صفقة مهمة في سوق الألبان، التي بدأت تتطور منذ الثمانينات في السعودية، وبدأت الشركات تتوسع معها دوليا، وستتحرك بموجب الصفقة المنافسة.

واوضح ان استحواذ نادك على حصص في الصافي دانون، تعد صفقة ممتازة جداً، لتقارب الحصص السوقية للشركتين بسوق الألبان بالمملكة، وبالتالي ستكون فرص نجاحها قوية، موضحا أن المميزات ترتكز في جانب منها على تقليل التكاليف ورفع المنفعة من القدرات اللوجستية لدى الطرفين.

وأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "الصافي القابضة" ببيع 34.95 مليون حصة تمثل 83% من رأسمال شركة "الصافي دانون".

وستقوم شركة "دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة" ببيع 7.16 مليون سهم حصة تمثل 17% من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لصالح شركة الصافي القابضة تمثل 32.16% من رأسمال نادك، وإصدار 9.11 مليون سهم لصالح شركة "دانون للألبان الاستثمارية" تمثل 6.59% من رأسمال نادك.